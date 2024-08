TikToker (23) löst Gurkenkrise in Island aus

Gurken sind ein alltägliches Gemüse, das in vielen Haushalten regelmäßig verwendet wird. Doch dank eines TikTok-Trends, der von einem jungen Kanadier ins Leben gerufen wurde, erleben Gurken nun einen unerwarteten Boom.

Dieser Trend hat mittlerweile internationale Auswirkungen und zeigt, wie ein einfacher Social Media-Post die Nachfrage nach einem Lebensmittel massiv beeinflussen kann.

Gurken-Hype durch TikTok-Star: Gemüse in ganz Europa vergriffen

Der 23-jährige Logan Moffitt aus Kanada hat auf der Plattform TikTok eine beeindruckende Anhängerschaft aufgebaut. In zahlreichen Videos zeigt er seinen Fans, wie er täglich mindestens eine ganze Gurke verzehrt. Millionen von Nutzern sehen sich regelmäßig seine kreativen Gurkenrezepte an, die in vielen TikTok-Feeds erscheinen. Diese enorme Reichweite hat dazu geführt, dass Gurken nun häufiger im Einkaufswagen landen.

Mehrere Gurken am Tag

In einem seiner Videos kommentierte ein Nutzer, dass er innerhalb einer Stunde mindestens elf Videos gesehen habe, in denen Logan Gurken isst. Moffitt selbst verriet der Huffpost, dass er täglich zwei bis drei Gurken esse, ohne davon genug zu bekommen. Für seine Rezepte benötigt er lediglich einen Gemüsehobel und eine verschließbare Lunchbox. Die Zubereitung ist einfach: Die Gurke wird in Scheiben gehobelt, mit verschiedenen Zutaten in die Box gegeben, geschüttelt und anschließend serviert.

Ob es ein Salat mit Frischkäse, Kapern und Nüssen oder ein Snack im Stil einer California-Roll mit Krebsfleischimitat ist – Moffitt zeigt eine Vorliebe für die koreanische Küche und verwendet oft entsprechende Zutaten. Der 23-Jährige genießt seine Gurkenkreationen stets mit koreanischen Essstäbchen aus Metall.

Gurkenmangel in Europa

Dieser Trend hat jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Social Media-Welt, sondern auch auf den Einzelhandel. In Island hat der Hype um die Gurkenvideos zu einem regelrechten Engpass geführt. Laut der britischen Rundfunkanstalt BBC importieren isländische Supermärkte nun Gurken aus den Niederlanden, da die lokale Produktion nicht ausreicht, um die gestiegene Nachfrage zu decken. Die Leiterin einer isländischen Supermarktkette, Gudrún Adalsteinsdóttir, erklärte, dass der Trend den Verkauf von Gurken stark beeinflusst habe.