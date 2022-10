Todesursache bekannt: So starb 'Hagrid'

Der Inhalt der Sterbeurkunde ist rund eine Woche nach dem Tod von Schauspieler Robbie Coltrane veröffentlicht worden.

Die Meldung über seinen Tod vor einer Woche löste bei Harry Potter-Fans weltweit Trauer aus. Robbie Coltrane machte sich als Darsteller des "Hagrid" einen Namen. Bisher war noch nicht bekannt, woran er im Alter von 72 Jahren gestorben ist. Laut dem britischen "Mirror" ist die Todesursache nun bekannt.

In der Sterbeurkunde werden mehrere Krankheiten des Schauspielers erwähnt. So soll Coltrane an Diabetes Typ 2 und Fettleibigkeit gelitten haben. Außerdem hatte er eine Blutvergiftung, eine Atemwegsinfektion und eine Herzblockade, die für den Tod seinen Tod verantwortlich waren.

Der Tod des Schauspielers erschütterte auch seine ehemaligen Kollegen. „Sein Talent war so riesig, dass es Sinn machte, dass er einen Riesen spielte", schrieb Emma Watson.