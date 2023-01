'Tödlichster' Elefant hat bereits mehr als ein dutzend Menschen auf dem Gewissen

Der "gefährlichste in Gefangenschaft lebende Elefant der Welt" ist viel gefährlicher, als der Name allein vermuten lässt.

Der 1964 geborene Thechikkottukavu Ramachandran ist tatsächlich so gefährlich, dass er in seinen fast 60 Lebensjahren mindestens 13 Menschen getötet hat - und drei Elefanten. Das Tier gehört einem Tempel in Indien und ist nicht nur der gefährlichste in Gefangenschaft lebende Elefant der Welt, sondern mit 320 cm auch der größte in Gefangenschaft lebende Elefant des Landes, wie die India Times berichtet.

Thechikkottukavu ist im Laufe der Jahre bei einer Reihe von Festivals aufgetreten, aber seine Auftritte wurden gelegentlich abgesagt. Auf Reddit löste der Elefant eine Diskussion aus. "Bei solchen Zahlen möchte ich nicht vor ihm stehen, vor allem nicht in einer Menschenmenge, die Lärm verursacht, der ihn irritieren könnte."

© Wikimedia Commons

Ein User, der behauptete, das Gebiet regelmäßig zu besuchen, erklärte, dass es sich bei dem Tier um einen "Tempelelefanten" handelt, der für religiöse Rituale verwendet wird. "Einige der größeren Tempel haben Herden solcher Elefanten, und sie werden im Allgemeinen viel besser gepflegt als andere 'Arbeitselefanten' in Indien", so der Mann.

"Der Tempel stellt einen Stab von Pflegern, die sich um alle ihre Bedürfnisse kümmern. Sie werden gut gefüttert, regelmäßig gebadet, haben einen Tierarzt auf Abruf und führen im Allgemeinen (zumindest aus menschlicher Sicht) ein verwöhntes Leben. Meiner Meinung nach waren die Todesfälle höchstwahrscheinlich Unfälle, wahrscheinlich weil sie in ihrem religiösen Wahn vergessen haben, dass diese sanften Riesen allein durch ihre Größe gefährlich sein und Menschen wie eine Fliege zerquetschen können", so der User.