Diese Hotels haben die beste Aussicht

Beim Verreisen gibt es kaum besseres, als ein Zimmer mit Ausblick

Jeder hat andere Vorlieben beim Verreisen – am Ende des Tages gibt es aber nichts, das eine atemberaubende Aussicht schlägt. Ganz gleich ob Blick aufs Meer, Berge, Natur oder Skyline ein guter Ausblick lässt Herzen höher schlagen.

Der nächste Schritt ist die Wahl, wohin man reisen soll. Aber keine Sorge, denn hier finden Sie die besten Hotelaussichten.

Um die Liste zu erstellen wurden tausende TripAdvisor-Bewertungen aus der ganzen Welt nach Kommentaren mit „schöner Aussicht“ oder „beautiful view“ durchsucht.

1. Pueblo Bonito Sunset Beach Golf and Spa Resort, Cabo San Lucas, Mexiko

Dieses familienfreundliche All-Inclusive-Luxusresort ist nicht jedermanns Sache, aber es liegt an einem Privatstrand mit herrlichem Blick auf den Pazifischen Ozean.

Eine Bewertung sagte, dass sie "Wale beobachten konnten, die vor der Küste in der Nähe des Resorts spielten.“ Zusätzlich hat das Resort ein sehr hoch bewertetes Spa.

2. Wynn Las Vegas

Dieses nordamerikanische Fünf-Sterne-Resort könnte sich nicht mehr von der idyllischen privaten Strandatmosphäre unterscheiden, denn hier blickt man auf die hellen Lichter von Las Vegas. Es dient auch als Kasino und verwöhnt die Gäste mit feinen Restaurants und einem Spa.

3. Fairmont Chateau, Lake Louise Canada

Bevorzugen Sie einen Ort in der Natur? Besuchen Sie das Fairmont Chateau in Lake Louise, Kanada. Nichts sagt "UNESCO-Weltkulturerbe" wie das smaragdgrüne Wasser des Lake Louise und die hoch aufragenden Rocky Mountains, die es umgeben. Das Chateau liegt mitten im Banff National Park in Alberta.

4. Sandals Regency La Toc, Saint Lucia

Dieses noble Resort liegt im tropischen Paradies und ist nur für Erwachsene. Auf einem satten 220 Hektar großen Grundstück erstreckt sich dieses Anwesen über einen halbmondförmigen Strand. Laut Bewertungen haben jedoch nur einige Zimmer eine Aussicht.

5. Marina Bay Sands, Singapore

Wenn Sie die Aussicht hier genießen möchten, zahlen Sie dafür: Die Zimmer kosten zwischen 350 und mehreren tausend Dollar. Dieses Hotel ist berüchtigt dafür, die Skyline von Singapur mit drei 55-stöckigen Wolkenkratzern zu beherrschen. Als ob das nicht genug wäre, verfügt es über den größten Infinity-Pool auf dem Dach, nicht weniger als 20 Restaurants und ein ganzes Casino.

6. Tulemar Bungalows & Villas in Costa Rica

Das geschlossene, 33 Hektar große Dschungelresort liegt am Hang mit Blick auf den Pazifik.

7. Amari Phuket, Thailand

Dieses private Strandresort liegt auf einem Hügel und bietet Ihnen einen beeindruckenden Blick auf Patong Beach und das glitzernde Meer dahinter, in dem Sie schnorcheln können.

8. Rome Cavalieri, Italy

Drei Hotels aus Europa schaffen es auf die Liste, und sie bilden den Schluss. Das erste ist das Rome Cavalieri in Italien, mit Aussichten, die als "atemberaubend" beschrieben wurden. Sie finden es auf Roms höchstem Hügel, direkt neben der Vatikanstadt. Die Zimmer bieten einen Panoramablick auf die Ewige Stadt und den Petersdom, während das Hotel selbst in einem 15 Hektar großen, üppigen mediterranen Park erbaut wurde.

9. Hotel Croatia Cavtat

Dieses atemberaubende Fünf-Sterne-Resort erhebt sich aus dem Küstenpinienwald vor der kristallklaren Adriaküste. Auf der einen Seite bietet das Hotel am Wasser eine herrliche Aussicht auf die Bucht von Cavtat, auf der anderen Seite können Sie die funkelnden Lichter des mittelalterlichen Dubrovnik direkt gegenüber dem Wasser genießen.

10. Hilton Budapest, Hungary

Auf einem Hügel im Burgviertel gelegen, war dieses gehobene Hotel einst eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Es hat immer noch seine schöne barocke Fassade und überblickt die Donau. Besucher erhalten auch einen atemberaubenden Blick auf die Fischerbastei und die Türme der Matthiaskirche.