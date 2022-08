Toter im See: Freundin trauert um Tobias D.

Nachdem die Leiche von Tobias D. in einem See gefunden wurde, trauern seine Familie und seine Freundin um den Musikliebhaber.

Die Familie von Tobias D. aus Bayern hatte tagelang gehofft, dass ihr geliebter Junge doch noch nach Hause kommt. Der 25-Jährige galt seit einem Blasmusikfestival "Brass Wiesn Festival" in Eching bei München am 5. August als verschwunden.

Leider ist es nun traurige Gewissheit. Die Leiche des 25-Jährigen ist am Dienstag in dem See bei Eching gefunden worden. Ein großer Schock für alle Angehörigen und seine Freundin Anna.

Auf Instagram verabschiedet sie sich von ihrem geliebten Tobias. „In tiefer Trauer und mit großem Schmerz müssen wir euch mitteilen, dass Tobias viel zu früh von uns gegangen ist. Wir sind alle tief erschüttert und können es immer noch nicht fassen“, schreibt die Pharmaziestudentin.

© Polizei

„Wir möchten uns bei allen beteiligten Rettungs- und Einsatzorganisationen sowie der Polizei für die Unterstützung bedanken. Zudem danken wir allen freiwilligen Helfern, die uns bei der Suche nach Tobias unterstützt haben.“

Wie Tobias ums Leben kam, ist noch nicht klar. Die Polizei schließt eine Straftat aus. Das habe bereits eine Obduktion der Leiche ergeben.