Das britische Ehepaar Rod (74) und Rachel Saunders (63) wurden in Südafrika brutal ermordet. Vor Gericht kamen die grausamen Details der Morde nun ans Licht. Die Botaniker waren rund sechs Monate unterwegs, um auf Bergen und in Wäldern seltene Samen zu finden. Die beiden hatten vor ihrer Ermordung einen Dokumentarfilm für die BBC gedreht.

Doch ihre Reise fand ein grausames Ende. Die Touristen wurden entführt und zu Tode geprügelt. Danach haben Mitglieder einer Bande sie in Schlafsäcke gesteckt und in einen Fluss mit unzähligen Krokodilen geworfen.

Fischer entdeckten ein paar Tage später die stark verwesten Leichen. Es dauerte allerdings Monate, bis die Behörden die Identität der beiden herausfinden konnten. Vier Personen wurden verhaftet, drei Verdächtige stehen wegen Mordes, Entführung und Raub vor Gericht. Der vierte Mann hatte das Telefon der Saunders, er kassierte eine Bewährungsstrafe.

The amazing Rod and Rachel Saunders of Silver Hill Seeds. These guys know their South African native plants.....and vitally where to find them. They sell an incredible range of seeds online. #silverhillseeds #SouthAfrican #nativeplants #horticulture #planthunters pic.twitter.com/n1YymULY3b