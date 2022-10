Ein jugendlicher Tourist starb nach einer allergischen Reaktion auf einen mexikanischen Burrito.

Joe Dobson soll dem Restaurantpersonal wiederholt auf Englisch und Spanisch erklärt haben, dass er allergisch auf Sesam reagiere und sterben würde, wenn er ihn esse. Als der Mann realisierte, dass in seinem Essen Sesam enthalten war, zögerte das Restaurant zudem einen Krankenwagen zu rufen.

In einer von Gerichtsmediziner Mark Taylor verlesenen Erklärung erklärte Joes Freundin Harriet Preston: "Wir beschlossen, in einem Fusionsrestaurant zu essen, in dem sie schon einmal gewesen waren. Joe bestellte einen vegetarischen Burrito und sagte, kein Sesam und benutzte das spanische Wort.

Harriet fuhr fort: "Joes Essen kam wieder an und ich beobachtete, wie er seine Taschenlampe darüber hielt. Er nahm zwei Bissen und sagte: Nein, da ist es drin.

Er ging zum Barpersonal hinüber, die leugneten es. Ein zweiter Freund namens Ryan, der an diesem Abend ebenfalls anwesend war, bestätigte, dass Joe dem Personal seine Allergien deutlich gemacht hatte.

Als seine Freunde immer verzweifelter wurden, brachte ihn schließlich ein Polizeiauto ins Krankenhaus, aber es war zu spät, um ihn zu retten. Der Gerichtsmediziner Herr Taylor sagte, dass Joes Tod "nicht hätte passieren dürfen" und fügte hinzu, dass der junge Mann alles getan habe, "was er vernünftigerweise hätte tun können", um das Restaurant zu warnen.