Trug Schuhe in NBA Finals 1998: Jordan-Treter kommen unter den Hammer

Michael Jordans NBA-Finals-Schuhe von 1998 werden voraussichtlich einen Auktionsrekord brechen.

Das Auktionshaus Sotheby's in New York wird die Schuhe im nächsten Monat für einen Schätzpreis von 4 Millionen Euro anbieten, wobei die Gebote vom 3. bis 11. April online abgegeben werden können. Der aktuelle Rekord aus dem Jahr 2021 - ein Paar Nike Air Ships, das Jordan zu Beginn seiner Karriere trug - liegt bei 1,47 Millionen Dollar, womit zum ersten Mal ein Paar Turnschuhe für mehr als eine Million Euro verkauft wurde.

Der Verkauf findet im "Jordan-Jahr" statt - eine Anspielung auf die ikonische Trikotnummer 23 des NBA-Stars. Im Januar versteigerte Air Jordan in Zusammenarbeit mit Sotheby's 13 Paar Retro-Turnschuhe, die in Erinnerung an The Notorious B.I.G. entworfen worden waren.

© Sothebys ×

Letztes Jahr war Jordans Trikot aus dem Spiel 1, ebenfalls aus dem Finale 1998, das teuerste getragene Sporterinnerungsstück, das bei einer Auktion versteigert wurde, als es bei Sotheby's 10,1 Millionen Dollar einbrachte.

Das Paar Turnschuhe, das zur Versteigerung kommt, wurde in Spiel 2 in Salt Lake City getragen, das die Bulls nach der Niederlage in Spiel 1 mit 93:88 gewannen, wobei Jordan 37 Punkte erzielte. Es handelt sich um das letzte Paar der schwarz-roten Air Jordan 13, das Jordan jemals bei einem NBA-Spiel auf dem Platz trug, heißt es in einer Pressemitteilung von Sotheby's.