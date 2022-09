Ein mächtiger Schlag, der durchaus lebensgefährliches Potential hätte.

Australien im April 2021: Vor einem Nachtclub geraten ein US Marine und der Türsteher aneinander. Ersterer war wohl aus dem Club geworfen worden - weshalb ist nicht bekannt. Es entwickelt sich eine hitzige Diskussion.

Zeugen zufolge, habe der Marine zum Türsteher gesagt "Ich könnte dich töten". Das berichtet ABC News Australien. Dass ein gewisses Maß an Alkohol involviert war, ist zu vermuten. Der Türsteher gibt an, sich dementsprechend bedroht gefühlt zu haben. Was dann folgt, ist nichts für Zartbesaitete: Mit einem brutalen Schlag streckt er den US Marine nieder. Dieser bricht nieder wie ein Streichholz. Das Strafmaß soll noch festgelegt werden.