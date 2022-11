Twerk im Klassenzimmer: Sexy Lehrerin bringt Schüler um den Verstand

Mit einem neuen Video sprengt die Lehrerin Chrissie Callard derzeit das Netz. Hunderttausende wollen ihr dabei zu sehen, wie sie im Klassenzimmer "twerkt".

Auf der Social-Media-Plattform TikTok stellt die ambitionierte Lehrerin regelmäßig Videos von ihr euch, die sie bei den verschiedensten Dingen zeigt. Von Tanzeinlagen, bis humorvollen Clips ist dort alles zu sehen. Mit einem Beitrag sorgte sie für besonders viel Aufsehen.

Ein Internet-Nutzer fragte sie, ob sie denn auch für Bildungszwecke "twerken" könnte. Sie reagiert darauf mit einem Video, in dem man sie in einem Klassenzimmer sieht, als sie beginnt ihre Tanzkünste zur Schau zu stellen. Dabei nimmt sie ihre Zuseher aber auf den Arm und bewegt sich Stellenweise eher wie ein Pinguin, als eine heiße Tänzerin. In vielen anderen Beiträgen hat sie aber schon oft gezeigt, was sie wirklich auf der Tanzfläche zu bieten hat.