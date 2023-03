Um Immunsystem zu verbessern: Hier schlafen Babys im Freien

Um das Immunsystem von Babys zu stärken, lassen Eltern ihre Kinder in diesen Ländern gerne im Freien übernachten.

Norwegische Eltern haben eine einzigartige Methode, um ihre Babys an das kalte Wetter zu gewöhnen - sie lassen sie im Kinderwagen draußen.



Diese Praxis hat in Norwegen seit dem frühen 20. Jahrhundert Tradition, als eine Tuberkuloseepidemie das Land erschütterte. Zu dieser Zeit wurde ein pädagogisches Buch veröffentlicht, in dem es hieß, dass frische Luft das Immunsystem von Säuglingen stärken könne.

Die Eltern begannen daraufhin, ihre Kinder tagsüber im Freien schlafen zu lassen, und viele Experten sind auch heute noch der Meinung, dass es sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann, wenn Babys der Kälte ausgesetzt sind.