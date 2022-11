Unfassbar: Riesen-Schlange verspeist ganzes Krokodil

Ein Video geht derzeit im Netz steil durch die Decke. Man sieht einen Python, dessen Korpus geöffnet wird, nachdem er ein ganzes Krokodil verspeist hatte.

In Florida, USA, werden Dunkle Tigerpythons eingeschläfert, da sie sich erst durch illegale Auswilderung im Bundesstaat eingenistet haben und nun eine Bedrohung für das ökologische Gleichgewicht darstellen. So verlief auch das Schicksal dieser - fünf Meter langen - Tigerpython, welche anschließend an das Labor der US-Wissenschaftlerin, Rosie Moore (26), für Forschungszwecke gegeben wurde.

Dort wurde der Leib der Schlange geöffnet, zuerst der prall gefüllte Darm freigelegt und anschließend ganz aufgeschnitten. Was die Wissenschaftler dort vorfanden, ist kaum zu glauben. Ein ganzes Krokodil, welches vermutlich vorher von der Python erwürgt wurde, und rund 1,50 Meter groß ist.