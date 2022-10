Die Polizei hat aufgrund des erschütternden Videos die Ermittlungen gegen die Frau aufgenommen.

Das Video des kleinen Kindes aus Großbritannien hat große Wellen geschlagen. Zu sehen ist ein Kleinkind, das von einer Frau mit einem Wodka gefüttert wird. Nachdem die lachende Frau aus Nordwales ihm die Flüssigkeit verabreicht hat, zuckt das Kind zusammen und hustet.

Das Video, das auf Tiktok geteilt wurde, erschüttert die Zuschauer. Ob es sich bei der Frau um die Mutter des Kindes handelt, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© TikTok Screenshot

In einer Mitteilung in den sozialen Medien der Polizei Wrexham Town steht: "Bitte seien Sie versichert, dass wir derzeit mit dem Sozialamt zusammenarbeiten und das Kind in Sicherheit gebracht haben. Wir untersuchen die Angelegenheit", heißt es. "Wir möchten uns bei den Bürgern dafür bedanken, dass sie uns ihre Bedenken mitgeteilt und uns bei den Ermittlungen unterstützt haben."