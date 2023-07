Urlauber haben Sex am Strand – dann eskaliert die Situation völlig

Zwei Touristen kamen am Playa de Palma auf Mallorca voll zur Sache.

Ein Video, das am Playa de Palma auf Mallorca aufgenommen wurde, sorgt derzeit in den sozialen Medien für große Empörung. Zu sehen ist dabei ein Pärchen, das am nächtlichen Strand in aller Öffentlichkeit beim Sex erwischt wird.

Agresión homófoba. Tres señoras echan arena a dos chicas por estar besándose en una playa de Palma de Mallorca. pic.twitter.com/xc9w7ua2uV — Marc Mata (@marcmata13) July 11, 2023

Bei den Anwohnern kam der „Sex on the beach“ weniger gut an. Während ein Mann die Nummer mit seinem Handy aufnimmt und dabei kommentiert, schreiten andere zur Tat.

Wie man im Clip sieht, schimpfen aufgebrachten Mallorquinerinnen zunächst: „Haut ab“ und „Geht ins Hotel“. Als die beiden Frauen darauf nicht reagieren, treten die Anwohner mit Flip Flops auf das Paar und bewerfen es mit Sand. Erst dann suchen die beiden Frauen das Weite.