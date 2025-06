Urlauberin filmt Hotel-Pool – dann bricht plötzlich Panik aus

Die junge Urlauberin wollte eigentlich nur ein Urlaubsvideo für ihre Mutter drehen.

Ein scheinbar idyllischer Urlaub in Phuket, Thailand, nahm für Rachel Meyer eine völlig unerwartete Wendung. Während sie gerade ein Video von ihrem Essen aufnahm, bemerkte sie plötzlich eine massive Echse im Pool – ein Bindenwaran, der sich seelenruhig durch das Wasser bewegte. Der Moment der Panik wurde ebenfalls auf Video festgehalten und ging viral.

Urlaubsclip wird zum Internet-Hit

Wie Newsweek berichtet, wollte Rachel Meyer lediglich ihre Mahlzeit filmen und diesen Moment mit ihren Followern auf Social Media teilen. Als sie die Kamera kurz auf den Pool richtete, sah sie plötzlich ein großes Reptil im Wasser. Ihre erschrockene Reaktion – „Oh mein Gott, das ist ein riesiges Ding im Pool!“ – ist im Video zu hören, während sie sich instinktiv vom Poolbereich zurückzieht.

Was zunächst wie eine Schlange wirken konnte, stellte sich schnell als Bindenwaran heraus – ein in Südostasien weit verbreitetes Reptil, das an eine Mischung aus Echse und Mini-Dinosaurier erinnert.

Personal reagierte sofot

Der Bindenwaran (Varanus salvator) ist einer der größten Warane der Welt und kann bis zu drei Meter lang werden. In Thailand sind diese Tiere keine Seltenheit – sie leben oft in Stadtnähe, suchen nach Nahrung und sind besonders in Wassernähe aktiv. Obwohl ihr Aussehen Furcht einflößen kann, sind sie in der Regel harmlos gegenüber Menschen.

Laut Newsweek informierte Rachel umgehend das Hotelpersonal, das wiederum Spezialisten kontaktierte. Der Bindenwaran wurde aus dem Poolbereich entfernt, ohne dass jemand verletzt wurde. Das Tier war vermutlich auf Nahrungssuche und hatte sich zufällig in die Hotelanlage verirrt.Das Video von Rachel Meyer ging viral – auf TikTok, Instagram und anderen Plattformen sorgte der Clip für tausende Reaktionen. Viele zeigten sich geschockt, andere nahmen die Begegnung mit Humor. Kommentare reichten von „Ich hätte sofort ausgecheckt“ bis hin zu „Willkommen in der tropischen Realität!“.