US-Cop hatte Sex mit 7 Kollegen - jetzt hat sie einen neuen Job

Nach wilden Sex-Partys im Dienst wechselt Meagan Hall nun den Job.

Ein Sex-Skandal erschüttert vor zwei Jahren die Polizei in den USA. Acht Beamte des Polizei-Reviers in La Vergne im Bundesstaat Tennessee wurden suspendiert, weil sie wiederholt miteinander Sex hatten. Die Station in La Vergne mutierte dabei fast schon zu einem Swingerclub. Die Beamten schickten sich Nackt-Bilder, schliefen auch während der Dienstzeit miteinander und feierten zudem wilde Sex-Partys im Pool und Hotelzimmern. Der Bürgermeister der Stadt bekam schließlich Wind von der Sache und leitete eine Untersuchung ein.

Meagan Hall, die einzige Frau auf der Wache, musste inzwischen ihre Karriere als Polizistin aufgeben. Wie die New York Post berichtet, arbeitet die inzwischen 29-Jährige nun als Apothekenhilfe. Der ehemalige Cop sieht sich als Opfer: „Meine Vorgesetzten haben sich zusammengetan, um meine Schwächen und meinen Gesundheitszustand auszunutzen. An wen hätte ich mich wenden sollen, wenn sogar der Chef ein Teil des Systems ist?“, so Hall.

Sie klagte sogar die Stadt und bekam im Rahmen eines Vergleichs 500.000 Dollar als Entschädigung zugesprochen.