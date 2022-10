Vater benutzt Sohn (1) als Schutzschild vor Polizei

Brandon Loehner wurde verhaftet und wegen Entführung, Benutzung eines Minderjährigen als Schutzschild, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Kindesvernachlässigung, Flucht und rücksichtsloses Fahren angeklagt.

Eine Body-Cam eines Polizeibeamten hat die Momente festgehalten, als ein Mann in den USA sein Kind als Schutzschild benutzte. Der Mann wurde anschließend erfolgreich geteasert und verhaftet.

Loehner wurde dabei erwischt, wie er mit dem Kind auf dem Schoß rücksichtslos durch die Gegend fuhr, Mittelstreifen überquerte und mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Parkstraße raste. Zunächst weigerte sich der Vater, anzuhalten, nachdem die Polizei versucht hatte, den Verkehr anzuhalten, und geriet schließlich in den Gegenverkehr, berichtet die New York Post.

Kurz darauf parkte der Mann vor einem McDonald's Drive-Thru. Auf der Body-Cam des Beamten ist zu sehen, wie der Mann auch nach der Konfrontation nicht das Baby ablegt, sondern es sogar noch als Schutzschild verwendet. Der Mann wurde anschließend geteasert und festgenommen.

Der Sheriff von Flagler County, Rick Staly, sagte in einer Erklärung: "Hier handelt es sich um einen Fall, in dem eine kleine Situation in Gewalt umschlug und ein einjähriges Kind und unschuldige Autofahrer in Gefahr brachte.