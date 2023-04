Vater schoss mit Tochter seit 35 Jahren jährlich ein Foto

Ein Foto jedes Jahr. Dieser Vater machte mit seiner Tochter jedes Jahr ein Foto, um die Entwicklung zu bestaunen.

Hua Yunqing und seine Tochter Huahua begannen eine herzerwärmende Familientradition, indem sie seit 1980 jedes Jahr an der gleichen Stelle an einem See in Zhenjiang, Jiangsu, China, ein Foto machten.

© Hua Yunqing ×

© Hua Yunqing ×

© Hua Yunqing ×

© Hua Yunqing ×

© Hua Yunqing ×

Die Sammlung verschiedener Fotos zeigt Huahua beim Heranwachsen, ihren Vater beim Älterwerden und die sich verändernde Landschaft um sie herum. Sie haben nur ein Jahr verpasst, 1998, als Huahua nicht am Familienurlaub teilnehmen konnte.