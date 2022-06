Tragischer Schicksalsschlag!

Der Tod seiner Verlobten trifft Tom Mann (28) hart und unerwartet, denn der schönste Tag seines Lebens wurde zum Alptraum.

Noch vor wenigen Wochen postet das glückliche Paar gemeinsam mit dem 8 Monate alten Sohn Bowie Urlaubsbilder auf Instagram, ohne die leiseste Vorahnung vor dem Schicksalsschlag, der sie erwartet.

Rührender Instagrampost

Auf Instagram teilt der britische Sänger seinen Schmerz mit seinen Fans: „Wir haben es nie bis zum Altar geschafft, konnten nie unser Gelübde sprechen oder unseren ersten Tanz tanzen, aber ich weiß, dass du weißt, dass du meine ganze Welt bist und das Beste, was mir je passiert ist, Danielle.“

Bekannt wurde Tom Mann 2014 mit der Band Stereo Kicks in der britischen TV-Sendung „X Factor“. Ein Jahr später lernt er die Liebe seines Lebens Danielle Hampson (34) kennen und hält 2019 in einem Jazz-Cafe um ihre Hand an.

Als Zeichen seiner immerwährenden Liebe verspricht er den Ring, den er ihr nie überreichen konnte, für immer zu tragen.