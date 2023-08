Verloren gegangener Hund nach 3 Jahren wieder heimgekehrt

Jills unerklärliches Verschwinden für all die Jahre bleibt ein Rätsel.

Nach drei langen Jahren der Ungewissheit und Sehnsucht haben Rex und Britnee Smith ihren geliebten Pitbull Jill wiedergefunden. Das Drama begann im Jahr 2020, als Jack und Jill plötzlich aus dem Haus der Smiths verschwanden. Ein herzzerreißender Moment, der die Familie in tiefe Verzweiflung stürzte. Die beiden vierbeinigen Gefährten schienen spurlos verschwunden, und die Zeit verstrich.

Happy End

Doch das Glück kehrte in ihr Leben zurück. Vor wenigen Tagen erhielten sie den Anruf, auf den sie so lange gewartet hatten: Jill war gefunden worden! Trotz des Umzugs der Familie nach McKinney, Texas, konnte Jill dank eines Mikrochips identifiziert werden. "Dieses Wiedersehen wäre nicht möglich gewesen, wenn sie nicht gechippt worden wäre", betonte Friends of the Animal Village auf Facebook.

Die Familie konnte ihr Glück kaum fassen. "Es ist, als hätte sie uns nie verlassen", beschrieb Britnee das ergreifende Wiedersehen. Die Smiths eilten sofort nach Little Rock, um Jill in die Arme zu schließen. Die Freude kannte keine Grenzen. "Wir sprangen in unsere Fahrzeuge und rasten nach Little Rock", erzählte Britnee überwältigt.