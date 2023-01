Verrückt: Frau bringt sieben Kilo Baby auf die Welt

Eine Frau brachte ein Baby mit unfassbaren sieben Kilogramm zur Welt. Dabei war das Kind sogar eine Frühgeburt. Das hohe Gewicht des Kindes soll laut den Ärzten aber einen Grund gehabt haben.

Die brasilianische Mutter Cleidiane Santos dos Santos brachte ihr Baby, Angerson Santos, mit einem Gewicht von 7,3 kg und einer Länge von 59 cm per Kaiserschnitt im Padre Colombo Hospital im Bundesstaat Amazonas zur Welt. Santos war zu einer Routineuntersuchung im Krankenhaus, aber die Ärzte stellten fest, dass der Fötus zu groß für sie war, um das Kind auszutragen.

Die Ärzte erklärten, dass Mutter und Kind gesund sind und dass das Kind, welches in einem Inkubator gehalten wird, sich in einem stabilen Zustand befindet und das schwerste Baby ist, das je in Amazonas geboren wurde. Es ist das schwerste Baby, das je in Amazonas geboren wurde. Das Kind stellt einen neuen Rekord in dem Bundesstaat auf, in dem 2011 ein Riesenkind mit einem Gewicht von 5,8 Kilogramm geboren wurde.

Die Ärzte erklärten, seine Größe hänge wahrscheinlich mit der Diabeteserkrankung seiner Mutter zusammen.