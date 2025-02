Video: Leopard sorgt bei Hochzeit für Chaos

Ein Leopard schlich sich unbemerkt auf das Festgelände und sorgte für Panik unter den Hochzeitsgästen.

Während die Feiernden gerade mit dem Essen beschäftigt waren, betrat die große Raubkatze lautlos das Areal. Zunächst blieb das Tier unentdeckt, doch als es schließlich jemand bemerkte, brach Hektik aus. Die Anwesenden schrien vor Schreck und versuchten, sich in Sicherheit zu bringen.

A wedding in Lucknow turned chaotic when a leopard strayed into a banquet hall, triggering panic among guests. Hundreds fled as police and forest officials launched a rescue operation. The big cat even attempted to grab an officer’s rifle before escaping upstairs. After an… pic.twitter.com/Jnyg3tw6a9