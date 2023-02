Virale 'Red Boots' bereits nach wenigen Minuten ausverkauft

Die riesigen Boots, die in der vergangenen Woche für Aufsehen sorgten, waren bereits nach wenigen Stunden ausverkauft.

Die überdimensionalen MSCHF Big Red Boot Schuhe, die in den letzten Wochen zu einer viralen Sensation wurden, nachdem Prominente in ihnen gesehen wurden, waren in Sekundenschnelle ausverkauft.

Die riesigen, cartoonartigen roten Stiefel sehen aus wie etwas, das die Videospielfigur Mega Man oder die legendäre Anime-Figur Astro Boy tragen würde. "Cartoon-Stiefel für eine coole 3D-Welt", heißt es in der Pressemitteilung zu den Schuhen.

Hinter dem Produkt steht MSCHF. Dabei handelt es sich um ein in Brooklyn ansässiges Kunstkollektiv, das für seine ausgefallenen Produktdesigns bekannt ist. Es bewarb sie mit den Worten: "Big Red Boots sind nicht wirklich wie Füße geformt, aber sie sind extrem wie Stiefel geformt."