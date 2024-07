Viraler Hit: Paar genießt romantisches Dinner in windiger Höhe

Ein außergewöhnliches Video macht derzeit im Internet die Runde und sorgt für viele erstaunte Blicke. Es zeigt ein Paar, das ein romantisches Dinner in schwindelerregender Höhe genießt.

.Die atemberaubenden Aufnahmen lassen das Herz definitiv höher schlagen.

Ein Dinner der besonderen Art

Ein Paar, bestehend aus einer Frau in einem fließenden weißen Kleid und einem Mann in einem eleganten schwarzen Anzug, sitzt an einem Tisch, der an einem Seil befestigt ist und langsam in die Höhe gezogen wird. Das Setting erinnert an ein inszeniertes Fotoshooting, doch der ungewöhnliche Ort – hoch über einem beeindruckenden Bergtal – lässt es besonders spektakulär wirken.

What’s the first word that comes to mind when you see this? pic.twitter.com/d6lXWfvRK6 — ???????????????? ???????????????????????? (@Matt_Pinner) July 7, 2024

Die Entstehung des Videos

Im Video, dessen Ursprung unbekannt bleibt, ist eine Frauenstimme im Hintergrund hören, die vermutlich Anweisungen oder Ermutigungen auf Russisch gibt. Der Mann hält das Seil zur Balance, während die Frau den Tisch stabilisiert. Die Aufnahmen vermitteln den Eindruck eines gefährlichen und doch faszinierenden Erlebnisses.

Reaktionen im Internet

Ein Nutzer auf X (vormals Twitter) teilte das undatierte Video am 7. Juli. Seitdem hat der Clip über 6,9 Millionen Aufrufe gesammelt. Die schlichte Beschreibung des Videos lautet: "Welches Wort fällt euch als Erstes ein, wenn ihr das seht?" Viele Kommentatoren äußerten Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Paares. Ein Nutzer schrieb: "Sie sollten zumindest einen Gürtel oder so etwas tragen, falls sie fallen. Im Video haben sie das zumindest nicht." Ein anderer Nutzer scherzte: "Das letzte Abendmahl."

Gemischte Meinungen

Die Meinungen zu dem Video sind geteilt. Während einige die Aktion als aufregend und unvergesslich empfinden, halten andere sie für unnötig und gefährlich. Ein Nutzer meinte: "Absolut dumm und Geldverschwendung." Ein weiterer schrieb: "Sie konnten keinen Platz auf der Erde für ein Date finden?" Ein anderer Kommentar lautete: "Bis dass der Tod uns scheidet, aber der Tod kommt schneller als du denkst."