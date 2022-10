Waschmaschinentrick gegen übel riechende Wäsche - Experte warnt

Im Internet finden sich haufenweise sogenannte "Lifehacks", welche einem das Leben leichter machen sollen. Derzeit kursiert ein Waschmaschinentrick durch das Netz, der gegen übel riechende Wäsche helfen sollen. Ein Experte rät allerdings davon ab.

Konkret handelt es sich bei dem Trick um die Beigabe von Vodka zur Wäsche in der Maschine. Das hochprozentige Party-Getränk soll die Bakterien, welche sich in der Waschtrommel und auf den Klamotten befinden abtöten.

Empfohlen wird, etwa 100ml Vodka in die Maschine zu geben, anschließend das Programm starten, die Waschtrommel mit Wasser füllen lassen, um dann das Programm zu unterbrechen und das Vodka-Wasser-Gemisch eine Stunde lang einwirken zu lassen, ehe man die Waschmaschine weiterarbeiten lässt. Dadurch soll die Wäsche nach dem Waschgang nicht mehr stinken.

Warum es nicht funktionieren kann

Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege und Waschmittel e.V. gibt jedoch an, dass der Vodka, um wirklich einen desinfizierenden Effekt zu erzielen, mindestens 70 bis 90 Prozent reinen Ethanol enthalten müsste. Außerdem wird der Vodka beim Befüllen der Trommel auch noch mit mindestens fünf Liter Wasser verdünnt, wodurch die Gesamtkonzentration auf unter einen Prozent sinkt. "Das ist viel zu wenig für eine desinfizierende Wirkung“, so der Experte. Immerhin kann der Trick keine Schäden an der Maschine anrichten.

Was wirklich hilft

Der Waschmittel-Experte Bernd Glassl verrät was wirklich hilft bei übel riechender Wäsche. Man sollte mindestens einmal im Monat mit einem Voll- oder Universalwaschpulver bei mehr als 60 Grad waschen. Das enthaltene Bleichmittel beseitigt nicht nur Flecken, sondern auch jegliche Bakterien, welche den unangenehmen Geruch verursachen. Außerdem sollte man die Waschmaschinenschublade nach dem Waschgang öffnen, um dem rückständigen Wasser, die Möglichkeit zu geben, zu verdampfen. Eine Reinigung dieser Schublade sollte auch regelmäßig vorgenommen werden.