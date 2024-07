Welpe spielt am Herd - dann bricht das Chaos aus

Die Feuerwehr informiert auf Facebook über den kuriosen Einsatz.

Colorado Springs, USA. Ein Hundewelpe hat durch sein nächtliches Spiel am Herd ein Feuer entfacht und damit einen nächtlichen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 26. Juni gegen 4:43 Uhr (Ortszeit).

A Colorado Springs family is asking for help after their dog started a fire in their kitchen. https://t.co/XGLgtMElE1 pic.twitter.com/HLRoVRj3Oe