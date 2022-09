Wendler pleite – kann OnlyFans ihn retten?

Bei dem Schlagersänger Michael Wendler (50) sieht es momentan finanziell nicht zu gut aus – kann die OnlyFans Seite seiner Frau Laura Müller (22) ihn retten?

Eine Million Euro Schulden in Deutschland, Ermittlungen der Finanzbehörde (IRS) und der Einwanderungsbehörde (USCICS) hat Wendler am Hals. Seine Frau Laura zeigt sich hingegen sehr entspannt auf Instagram in knappen Bikini und bewirbt ihren OnlyFans Account.



Erst im August musste das Ehepaar die Luxusvilla in Punta Gorda verlassen und in ein bescheideneres Heim ziehen. Auf Instagram zeigt Laura jedoch weiterhin ihr High-Life. Vielleicht muss Laura ihrem Mann mit dem OnlyFans-Gehalt und ihren Instagram-Werbeeinnahmen ordentlich unter die Arme greifen?