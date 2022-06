Wie in einem Horrorfilm: Frau aus dem Bauch einer Schlange geschnitten

Das tragische Unglück ereignete sich bereits vor vier Jahren. Wa Tiba wurde in Indonesien von einer acht Meter langen Schlange verschlungen und getötet. Die heroische Hilfe der Dorfbewohner kam zu spät.

Die zweifache Mutter Wa Tiba war 54 Jahre alt, als ihre Leiche in einer ca. 7 m langen Schlange in Indonesien entdeckt wurde. Der Leichnam der Frau war mit Schleim bedeckt und wurde erst gefunden, als der geschwollene Körper der Schlange geöffnet wurde.



Erstmals Alarm schlugen die Bewohner als Wa Tiba eines Tages nicht von der Gartenarbeit heimkehrte. Die Söhne von Wa machten die erschreckende Entdeckung, nachdem sie die Killerpython mit einem riesigen, aufgeblähten Bauch fanden. Ihr Kopf war in Richtung des Schwanzes der Schlange gerichtet und ihre Füße befanden sich in der Nähe des Mauls, was darauf hindeutet, dass sie mit dem Kopf voran verschlungen wurde.



Augenzeugin Ayu Kartika sagte: "Alle haben geweint, alle waren geschockt. Die arme Frau. Das ist wie in einem Horrorfilm. Die Menschen sind verängstigt. "Wir haben Angst, nach draußen zu gehen. Wir können nur für unsere Sicherheit beten."



Polizeichef Agung Ramos sagte: "Die Leute brachten die Schlange ins Dorf und begannen, sie zu spalten. Der Verdacht bestätigte sich, und in der Schlange befand sich ein unversehrter Körper. Leider war das Opfer leblos."



Laut Experten sind Angriffe von Riesenpythons auf Menschen nichts Ungewöhnliches. Zudem ist es schwer, sich nach einer begonnenen Attacke von dem Tier zu befreien.