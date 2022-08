Jeder Mensch hat andere Vorlieben im Bett – so auch bei den Geräuschen die der Partner/ die Partnerin von sich gibt.

Ein Mythos besagt, dass das weibliche Stöhnen den Mann schneller zum Orgasmus bringt. Wirft man einen Blick auf den Orgasmus-Gap stellt sich die Frage, ob nicht Männer lauter im Bett sein sollten. Einige Frauen haben sich bereit erklärt zu erzählen, was sie im Bett anturnt.

Stille Genießer

Wenn der Partner komplett still ist, trifft das nicht auf viel Begeisterung: „Wenn er nicht einmal laut atmet, habe ich das Gefühl, er ist eingeschlafen oder tot.“

Leises Stöhnen lässt ihn als schüchternen Genießer erscheinen. Es kommt auch immer darauf an, wo man ist und was man für Sex hat. Reaktionen sind immer situationsbedingt und die Art des Sex’ beeinflusst das Stöhnen.

Lauter Sexgott

„Stöhnen finde ich eindeutig sexy! Ganz egal, wie laut und in welcher Tonlage. Hauptsache, es ist nicht ruhig. Das mag ich gar nicht!“ Zu laut wirkt aber auch schnell gespielt – viele Frauen bevorzugen eine mittlere Lautstärke, bei der sie nicht Angst haben müssen, dass die Nachbarn mithören.

Wildes Tier

„Ich kann mich nur an einen erinnern, der immer richtig animalische Laute von sich gegeben hat. Wir hatten aber auch total leidenschaftlichen Sex.“ Zuerst kann es etwas verwundern, welche Töne die Stimmbänder erzeugen können, aber irgendwie kann es auch als sehr anturnend empfunden werden.

Heißes Bettgeflüster

„Mich macht es voll an, wenn er nicht nur stöhnt, sondern mir auch ein paar heiße Sachen ins Ohr flüstert. Wenn wir dann beide beim Sex stöhnen, habe ich das Gefühl, dass wir uns total gehen lassen und miteinander verschmelzen können.“