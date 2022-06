Wie wichtig ist die Klitoris beim Sex?

Noch immer ist die Klitoris ein Rätsel für viele Menschen. Mehrere Studien sollen weitere Details zu dem Teil des weiblichen Geschlechtsorganes preisgeben.

Die Klitoris hat eine winkelförmige Struktur, die zwischen sieben und 13 Zentimeter in den Körper der Frau hineinragt. Sie soll sogar genauso groß werden können wie ein erigierter Penis.

Während der Pubertät beginnt sie zu wachsen. Im Alter von 32 Jahren ist sie schon vier Mal so groß wie vor der Pubertät. In den Wechseljahren ist sie bereits siebenmal so groß.

Eine Studie, die kürzlich im "Journal of Sexual Medicin" veröffentlicht wurde, besagt, dass der Abstand von Klitoris zur Vagina einen entscheidenden Einfluss auf den weiblichen Orgasmus hätte.

30 Frauen wurden zu diesem Thema befragt. Zehn Frauen hatten kaum bis nie Orgasmen, weitere 20 berichteten über eine normale Orgasmuserfahrung beim Sex. Die Studie kam zum Schluss, dass die Größe und die Lage der Klitoris für die sexuelle Erregung der Frau von Bedeutung ist. Je weiter die Klitoris von der Vagina entfernt lag, desto weniger Orgasmen hatten die Frauen.

In einer weiteren Studie wurde untersucht, wie wichtig die Klitoris nun tatsächlich für das sexuelle Vergnügen ist. Dazu beantworteten laut Daily Star 1 055 Frauen im Alter zwischen 18 und 94 Jahren Fragen zum Thema Sex.

Etwa 18,4 Prozent der Frauen gaben an, dass Geschlechtsverkehr allein für einen Orgasmus ausreicht. Für weitere 36,6 Prozent war die Stimulation der Klitoris für einen Orgasmus während des Geschlechtsverkehrs absolut notwendig. Die restlichen 36 Prozent gaben an, dass sie zwar keine Stimulation der Klitoris benötigen, sich der Orgasmus aber besser anfühlt, wenn ihre Klitoris während des Geschlechtsverkehrs stimuliert wird.