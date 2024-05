Wildgewordener Elch sorgt bei Gassi-Omi für Schock

Salawat, Russland - Ein aggressiver Elch versetzte die Einwohner in Schrecken und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Eine ältere Dame wurde dabei sein Opfer.

Zunächst hörte man einen lauten Schrei, dann sah man die ältere Frau auf dem Boden liegen. Ihr Mops, der an der Leine geführt wurde, starrte den fliehenden Elch wie versteinert an.

Die Aufnahmen zeigen die dramatische Szene: Der Elch, mitten am Tag auf der Straße, griff die Dame an. Er rannte auf sie zu, sprang und stieß sie zu Boden. Danach floh das Tier zwischen Wohnblocks hindurch und über eine Wiese.

