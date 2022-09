Wissenschaftler entdeckten Bigfoot-Massengrab

Die Wissenschaftler sollen mehrere fast vier Meter große Skelette in dem Massengrab gefunden haben.

In einem Artikel, der kürzlich auf Reddit gepostet worden ist, wird behauptet, dass in einem historischen Kampf mehrere große Kreaturen getötet und dann in einem Massengrab entsorgt worden sind. Zudem wird behauptet, dass Wissenschaftler mehrere fast vier Meter große Skelette in einem Massengrab gefunden haben. Diese sollen in verschiedenen Positionen gelegen haben.

"Es wird angenommen, dass sie in einem prähistorischen Kampf getötet wurden und dass die Körper dort lagen, wo sie fielen, bis sie durch die Überschwemmungen des Mississippi mit Schwemmgut bedeckt wurden", heißt es weiter. "Bislang wurden die Knochen noch nicht wissenschaftlich untersucht, aber es scheint kaum Zweifel an der Genauigkeit der Messungen zu geben."