× Wissenschaftler wollen mit Laser Blitze abfangen

Bisher ist die übliche Methode, um uns vor Blitzen zu schützen, die Verwendung eines Blitzableiters. Doch Forscher wollen nun eine neue Methode entwickeln, um sich vor Blitzen zu schützen.

Forscher haben nun jedoch eine neue Methode entwickelt, um zu verhindern, dass Infrastrukturen durch Blitze beschädigt werden. Das Lasergerät ist etwa so groß wie ein großes Auto und kann bis zu tausend Blitze pro Sekunde erzeugen.

Im Sommer 2021 installierten die Forscher das fünf Tonnen schwere Gerät in der Nähe eines Fernmeldeturms in den Schweizer Alpen, der regelmäßig von Blitzen getroffen wird. Die Funktionsweise besteht darin, dass der "Superlaser" einen virtuellen Blitzableiter erzeugt, der die Metallleiter nachahmt, die in der Lage sind, Blitze abzufangen und ihre Ströme in den Boden umzuleiten. Der Billionen-Watt-Laser ist der erste seiner Art, und nach sechs Stunden Betrieb konnte das Gerät vier der nach oben gerichteten Blitzentladungen umleiten.

"Die Ergebnisse der Säntis-Experimentierkampagne im Sommer 2021 liefern Indizien dafür, dass Filamente, die durch kurze und intensive Laserpulse gebildet werden, Blitzentladungen über beträchtliche Distanzen umleiten können", heißt es in der Studie. "Diese vorläufigen Ergebnisse sollten durch weitere Kampagnen mit neuen Konfigurationen bestätigt werden. Die Verwendung eines Franklin-Stabes mit einem Mindestabstand zum Laserpfad könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Blitze beider Polaritäten zu leiten."