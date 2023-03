In der High School wog er 150 Kilogramm , doch im Juni 2019 war der 42-Jährige auf 300 Kilogramm angewachsen.

Nicholas Craft aus Hattiesburg, Mississippi, hatte sein ganzes Leben lang mit seinem Gewicht und übermäßigem Essen zu kämpfen. In einem Gespräch mit Fox News über seinen Weg zur Gewichtsabnahme sagte Craft, dass Depressionen ihn dazu brachten, zu viel zu essen, und dass er sich aus der Gesellschaft zurückzog - was dazu führte, dass er keinen Sport trieb und massiv an Gewicht zunahm.

"Mein Gewicht hielt mich davon ab, zu Familienfeiern zu gehen und zu reisen", erinnerte sich Craft. "Ich konnte nicht in normale Fahrzeuge einsteigen. Es war schwer für mich, mich fortzubewegen. Ich hatte Knieschmerzen, Körperschmerzen und Kurzatmigkeit." Doch dann erfuhr Craft von den Ärzten die niederschmetternde Nachricht, dass er eine "tickende Zeitbombe" sei, und da wusste er, dass er sein Leben ändern musste.

Er erzählte Fox News, dass er seine Essgewohnheiten und seinen Umgang mit Lebensmitteln umgestellt hat, einschließlich Kalorienzählen und Verzicht auf Junkfood. "Meine Kalorienzufuhr lag bei 1.200 bis 1.500 Kalorien pro Tag, als ich anfing", sagte er. Craft verzichtete auf kohlensäurehaltige Getränke, Brot, Nudeln, Reis und frittierte Speisen und tauschte sie gegen viel Obst, Gemüse und Eiweiß aus.

Dank der Beachtung der Ernährung hat Craft eine Menge Kilos abgenommen und lebt nun ein nahezu normales Leben. Nun wiegt der Mann noch ein wenig mehr als 100 Kilogramm.