Eine neue Studie einer leitenden Kindheitsforscherin, Dr. Helen Adam, kennzeichnete das Buch "The Very Hungry Caterpillar" oder auf Deutsch "Die Raupe Nimmersatt" als schädlich für Kinder.

Dr. Helen Adam kommt von der School of Education der Edith Cowan University in Australien. Sie hat eine Reihe klassischer Kinderbücher gekennzeichnet, von denen Sie glaubt, dass diese "veraltete Stereotypen" aufrechterhalten und deshalb nicht vielfältig genug sind. Einige dieser Bücher umfassen auch ältere Klassiker wie "Die Raupe Nimmersatt" von Eric Carle.

Für die Forschung beobachteten Dr. Adam und ihr Team acht Kindertagesstätten, vier in Westaustralien und vier in den USA. Dadurch fanden sie heraus, dass 90% der Bücher, welche Kindern vorgelesen wurden, nicht vielfältig genug sondern eher älter sind sowie einen Mangel an der Repräsentation von Jungen und Mädchen in nicht-traditionellen Geschlechterrollen aufwiesen.