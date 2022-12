Wunder: Mann nach 20 Stunden im offenen Meer gerettet

Der 31-jährige Mann überlebte die 20-stündige Tortur, indem er sich an ein Trümmerteil seines Schlauchbootes klammerte

Die Polizei von Queensland hat die Rettung eines Mannes, der in der Nacht unter tückischen Bedingungen in der Torres Strait auf See verschollen war, als "Weihnachtswunder" bezeichnet. Senior Sergeant Anthony Moynihan, leitender Offizier der Thursday Island Station, sagte, dass es ein Wunder sei, dass der Mann noch am Leben sei, da er keinerlei Sicherheitsausrüstung trug.

"Es ist unglaublich. Das ist einmalig unter Millionen", sagte er. "In diesem Wasser zu treiben und die Kreaturen zu kennen, die sich dort aufhalten, und 20 Stunden später immer noch dort zu sein - da hat er großes Glück gehabt.

Eine Suchaktion der Wasserschutzpolizei von Queensland und der australischen Seesicherheitsbehörde (AMSA) begann gestern Abend, wurde aber wegen schlechten Wetters abgebrochen. "Wegen des schlechten Wetters konnten wir gestern Abend weder Hubschrauber noch andere Hilfsmittel, wie die freiwillige Seenotrettung, einsetzen.

Das umgestürzte Boot wurde gegen 10:30 Uhr gefunden, und der Mann wurde schließlich sieben Seemeilen entfernt auf einem Stück Holz treibend entdeckt.