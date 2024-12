YouTube-Star "Mr. Beast" kauft GESAMTEN Berliner Supermarkt leer

Der bekannte YouTuber MrBeast, bürgerlich James Stephen Donaldson (26), hat in Berlin für eine spektakuläre Aktion gesorgt: Er kaufte einen kompletten Supermarkt leer, um Bedürftigen zu helfen. Am Ende stand ein unglaublicher Kassenbon über 524.721 Euro, doch die Geste war unbezahlbar.

Mit dieser Aktion, die er für seinen erfolgreichen YouTube-Kanal filmte, unterstützte der Social-Media-Star mehrere Hilfsorganisationen in der deutschen Hauptstadt, darunter die Berliner Tafel, die Arche Kinderstiftung und die Tiertafel. Die Zahlen sprechen für sich: Allein die Berliner Tafel erhielt 32 Europaletten mit insgesamt 17 Tonnen Lebensmitteln. "Wir freuen uns, durch diese Aktion noch mehr Menschen in Not helfen zu können", so Pressesprecherin Tabea Pauli.

© Getty ×

Auch die Arche Kinderstiftung profitierte von der Großzügigkeit des YouTubers. "Wir bekamen vier bis fünf Tonnen Lebensmittel im Wert von 15.000 bis 20.000 Euro", berichtete Pressesprecher Wolfgang Büscher. Die Freude bei den Familien war riesig: "Wir fuhren mit einem Lkw vor, der am nächsten Tag innerhalb von zwei Stunden leer war." Die Tiertafel, die bedürftige Haustierhalter unterstützt, wurde ebenfalls bedacht. "Unsere Transporter waren randvoll mit Tierfutter, Hygieneartikeln und Konserven. MrBeast hat sich sogar Zeit genommen, mit unseren Hunden im Supermarkt spazieren zu gehen", erzählte die Vorsitzende Linda Hüttmann begeistert.

Ein Herz für Menschen und Tiere

MrBeast ist nicht nur einer der erfolgreichsten YouTuber der Welt, sondern auch für seine großzügigen Spendenaktionen bekannt. Von der Verteilung riesiger Geldsummen an Fremde bis zum Pflanzen von Millionen von Bäumen – immer wieder macht er mit seiner außergewöhnlichen Wohltätigkeit Schlagzeilen. Sein neuester Coup in Berlin ist ein weiteres Beispiel dafür, wie er seine Reichweite nutzt, um Gutes zu tun. Seine Fans lieben ihn nicht nur für seine unterhaltsamen Videos, sondern auch für sein großes Herz.

© The Beast/YouTube

Trotz aller Begeisterung gibt es auch kritische Stimmen. Wolfgang Büscher von der Arche erklärte: "Solche Aktionen wirken auf mich zwar dekadent, aber die glücklichen Gesichter der Familien zeigen, dass sie gebraucht werden." Für die unterstützten Organisationen kam die Hilfe genau zur richtigen Zeit. Sie konnten vielen Menschen und Tieren in Not direkte Unterstützung bieten – und das dank der unglaublichen Geste eines YouTubers, der erneut bewies, wie wichtig ihm soziale Verantwortung ist.

Mit seiner spektakulären Supermarkt-Aktion hat MrBeast nicht nur in Berlin, sondern weltweit Herzen berührt. Ein YouTuber, der nicht nur Entertainment liefert, sondern echte Hilfe – das macht ihn so besonders.