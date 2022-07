Zeitreisender prophezeit Menschheit Superkräfte

Ein TikTok-"Zeitreisender hat behauptet, dass einige Menschen Superkräfte entwickeln werden, nachdem sie von einer „seltenen Energie“ der Sonne getroffen wurden.

Der selbsternannte Zeitreisende @timevoyaging ist für seine vagen Ankündigungen bekannt. In seiner neuesten Warnung sagte der Mann voraus, die Erde werde von der Sonne getroffen und einige Personen würden dadurch Superkräfte entwickeln.

Er hat behauptet, dass auf der Erde Superhelden und Schurken entstehen werden, nachdem ein gewaltiger Energiestoß von der Sonne ausgeht. Der Zeitreisende behauptet, dass die Menschen, die am stärksten von der Explosion betroffen sind, eine Reihe von Kräften entwickeln werden, die von erhöhter Ausdauer bis hin zu Telekinese reichen - aber nicht alle von ihnen werden sie für das Gute einsetzen.

In dem Video sagt der TikTok-Nutzer: "ACHTUNG! Ja, ich bin ein echter Zeitreisender, 10 Menschen werden bald Superkräfte bekommen. Am 14. November 2022 wird die Sonne eine seltene Energiewelle freisetzen, die die Erde trifft. "10 Menschen, die am stärksten davon betroffen sind, weil sie den ganzen Tag in der Sonne waren, erhalten Kräfte. Einige sind gute Kräfte wie Ausdauer und Telekinese, aber einige sind sehr schlecht und können dein Leben ruinieren."

Die TikTok-Community machte sich naturgemäß über den Post lustig. "Bei diesen Benzinpreisen sollte man sich besser ein paar Teleportationsfähigkeiten zulegen," witzelte ein User.