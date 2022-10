Zeitreisender: Smartphone auf Foto aus den 1940ern entdeckt

Das Foto aus den 1940ern lässt viele Fragen über den Mann am Stran offen. Dieser soll ein Smartphone in der Hand haben.

Das Strand-Foto aus den 1940ern am Towan Beach in Newquay regt zum Grübeln an. Das Bild wurde während des zweiten Weltkrieges an der Küste Cornwalls gemacht und erregte sofort die Aufmerksamkeit vieler Social Media-Nutzer. Denn zwischen den Menschen ist ein Mann im braunen Bademantel zu sehen, der ein Smartphone in der Hand haben soll.

Der Mann ist im Internet als "texting time traveller", also als Zeitreisender mit Smartphone bekannt geworden, auch wenn einige Beobachter darauf hinwiesen, dass er sich auf dem Foto wahrscheinlich nur eine Kippe dreht. "Bin nur ich es oder checkt dieser Typ sein Handy in den 1940er Jahren?", fragte ein User.