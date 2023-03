Viele Vorhersagen von selbsternannten 'Zeitreisenden' sind ja oftmals mit Humor zu nehmen, doch diese Ansage wäre ein echter Schock, sollte sie sich als wahr herausstellen.

Ein selbsternannter Zeitreisender namens Eno Alaric hat behauptet, dass eine feindliche außerirdische Spezies, die Distants, im Jahr 2024 auf der Erde eintreffen wird, um sie zurückzuerobern.



Er warnt, dass die Menschheit diesen Kampf nicht gewinnen wird und dass die Außerirdischen 8.000 Menschen auf einen anderen bewohnbaren Planeten entführen werden, um die menschliche Spezies am Leben zu erhalten. Obwohl Alarics Vorhersagen auf Spott gestoßen sind, versichert er den Zuschauern, dass er sie nur vor dem, was kommen wird, warnen will.