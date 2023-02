Zu dick: Amerikaner können mit neuer Mega-Attraktion nicht fahren

Immer wieder popen neue Touristenattraktionen aus dem Erdboden. Der durchschnittliche US-Amerikaner kann aufgrund ihrer Körpermaße aber nicht einsteigen.

Das neue Fahrgeschäft Mario Kart: Bowser's Challenge in den Universal Studios wurde kritisiert, weil es Fahrern mit einem Taillenumfang von 100 cm oder mehr aus Sicherheitsgründen die Fahrt untersagt.

Nach Angaben der U.S. Centers for Disease Control and Prevention liegt der durchschnittliche Taillenumfang bei Männern bei 102,87 cm und bei Frauen bei 98,298 cm.

Die Menschen kritisieren die neue Super Nintendo-Attraktion als "eklatant fettfeindlich", da dies bedeutet, dass übergewichtige Besucher wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, die neue Attraktion zu nutzen. Andere sind jedoch der Meinung, dass die Entscheidung gerechtfertigt ist. In Mario Kart: Bowser's Challenge treten die Besucher als Teil des Team Mario in einem Kampf gegen rivalisierende Figuren an.