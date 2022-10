Zu große Brüste: Sportmoderatorin (32) hat Probleme beim Autofahren

Die 32-jährige Sportmoderatorin Emma Louise Jones hat in einem Podcast nun verraten, wie sie mit ihren großen Brüsten beim Autofahren zu kämpfen hat.

Die Engländerin, welche unter anderem für die Sender "BBC Sport" und "Premier Sports" moderiert, hat in einem Podcast, welcher von John Fox, einem ehemaligen Arbeitskollegen der 32-jährigen, veröffentlicht wird, mit ihm auf ihre gemeinsame Zeit zurückgeblickt.

Eine Anekdote sorgt dabei bei den Zusehern für besonders viele Lacher. Denn jeden Morgen kurz bevor die Moderatorin ins Büro kam, hörte man vorher eine Hupe von einem Auto. Wie sich herausstellte kam das Hupen von ihrem 1er BMW. Sie erzählt im Podcast, dass sie gerne "das Lenkrad küsst beim Fahren", also den Sitz sehr weit nach vorne gestellt hat. Als sie dann eingeparkt hatte und aussteigen wollte, drückte sie unbeabsichtigt mit ihrer Brust an der Hupe und kündigte sich so immer bei ihren Kollegen an.