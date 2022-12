'Zu sexy': Messi- Superfan von Instagram verbannt

Die von Lionel Messi begeisterte ehemalige Miss BumBum Suzy Cortez wurde während des argentinischen Sieges im WM-Finale am Sonntag von Instagram gesperrt.

Das in Brasilien geborene Social-Media-Model, das von sich behauptet, der heißeste Fan Argentiniens zu sein, hat den ganzen Monat über ihre Vorzüge zur Schau gestellt, um Messi und Co. in Katar anzuspornen, doch das scheint nach hinten losgegangen zu sein. Sie hat sich in den letzten Wochen eine riesige Fangemeinde aufgebaut, und ihre Bilder mit nacktem Hintern haben im Internet viel Aufmerksamkeit erregt. Doch nun wurde ihr die Chance verwehrt, Argentiniens Sieg über Frankreich in klassischer Miss BumBum-Manier zu feiern, nachdem sie von Instagram "gesperrt" wurde.

© suzyacortez/Instagram ×

"Mein Instagram wurde gekündigt, wahrscheinlich weil es gegen Argentinien ist, und es wurde gesperrt", twitterte Cortez kurz nach dem Ende der 90 Minuten.

© suzyacortez/Instagram

Sie postete einen Screenshot der Nachricht, die sie von Instagram erhalten hatte und die lautete: "Dein Konto oder deine Aktivitäten darauf entsprechen nicht unseren Community-Richtlinien zu sexuellen Annäherungsversuchen." Die Nachricht fügte hinzu, dass ihr Konto "nicht mehr sichtbar" sei. Instagram teilte ihr mit, dass sie es "nicht mehr nutzen" könne, bevor sie 30 Tage Zeit hatte, die Entscheidung anzufechten.