Zu Silvester: Moderatoren nicht mehr betrunken vor der Kamera

Immer wieder war es vorgekommen, dass Moderatoren bei Silvester-Sendung betrunken vor der Kamera gestanden sind. Doch damit ist jetzt Schluss.

Der neue CNN Chef Christ Licht verbietet es den Moderatoren bei der Silvestershow betrunken vor der Kamera zu stehen. Licht sei der Meinung, dass das Trinken vor der Kamera einen schlechten Eindruck von der Glaubwürdigkeit und „Seriosität“ der CNN-Reporter vermittelt.

Immer wieder kam es bei den Silvester-Sendungen der BBC zu legendären Momenten. So ließ sich etwa einer der Moderatoren live auf Sendung ein Piercing stechen, bei einer anderen Sendung wurde ein Tequila nach dem anderen gekippt. Ebenso verteidigte er auf unflätige Weise die Meinungsfreiheit: "Und wisst ihr was? Ihr könnt mich am A... lecken, es ist mir so egal. Es ist mir egal."

Heuer wird es diese lustigen Momente nicht mehr im TV zu sehen geben.