Zweijährige nach Traumurlaub tot

Es ist das schlimmste, was einer Familie widerfahren kann. Nur wenige Tage nach ihrem Urlaub, stirbt Allie Birchall mit nur zwei Jahren an Bakterien aus der Tükei.

"Alles, was wir jetzt hoffen, ist, dass andere nicht so leiden müssen wie unsere Familie", sagt Allies Mutter Katie (36) zu Daily Record. "Allie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich, bevor es ihr auf die grausamste Weise entrissen wurde."

Denn Allie Birchall aus der englischen Stadt Atherton stand mit nur zwei Jahren erst am Anfang ihres Lebens. Doch ein Aufenthalt in der Türkei brachte dem kleinen Mädchen den Tod. Denn es infizierte sich dort mit einem einzigartigen Stamm von Escherichia coli, auch Kolibakterium genannt. "Das Darmbakterium muss aus der Türkei sein, aber es ist nicht möglich zu sagen, wie Allie ihn erworben hat", so der Untersuchungsrichter.

Die ganze Familie verbrachte ihren Urlaub in einem All-Inclusive-Club in der Türkei. Nur wenige Tage nach dem Urlaub im Juli 2019 litt Allie bereits an Magenkrämpfen, Durchfall und Erbrechen. Doch bald verschlechtere sich ihr Zustand. Das Kind wurde in das Royal Bolton Hospital eingeliefert und starb nur elf Tage nach der Erkrankung an einem Hirnschaden.

Todesursache herausgefunden

Der Gerichtsmediziner stellte nun als medizinische Todesursache der kleinen Allie eine Enzephalopathie, eine Gehirnschwellung, und andere Komplikationen im Zusammenhang mit einer Infektion, die durch Escherichia coli ausgelöst wurde.

"Bei Allie wurde ein einzigartiger Stamm von Escherichia coli (E. coli) festgestellt, der aus der Türkei stammen muss, aber es ist nicht möglich zu sagen, wie Allie ihn erworben hat", so die Schlussfolgerung des Untersuchungsrichters.

"Leider kann nichts die Uhr zurückdrehen und uns unsere Prinzessin zurückbringen, aber wir sind dankbar, dass die Untersuchung abgeschlossen ist und wir wenigstens einige Antworten haben", sagt die Mutter zu Daily Record.

"Der plötzliche und tragische Verlust unserer kleinen Allie hat uns allen das Herz gebrochen, und der Gedanke, dass wir sie nie wieder sehen werden, fällt uns immer noch sehr schwer."