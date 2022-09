Zwischen U-Bahn Garnituren uriniert: Kopf von Fahrgast zerquetscht

Ein U-Bahn-Passagier hatte Glück im Unglück, als er zwischen zwei fahrenden Waggons urinieren musste.

Der Kopf des Fahrgastes wurde in der Piccadilly Line in London zerquetscht, aber der Mann kam wie durch ein Wunde mit dem Leben davon. Der Mann urinierte zwischen zwei U-Bahn Garnituren und wurde dabei von dem Waggon erfasst und schwer verletzt. Transport for London bestätigte, dass der Mann bei dem Vorfall schwere Verletzungen erlitt.

In einem vierteljährlichen Gesundheits- und Sicherheitsbericht veröffentlichten die U-Bahnen aus London weitere haarsträubende Unfälle. Eine Frau starb nach einem Sturz einer Rolltreppe. Ein Mann versuchte mit einem Bike die Treppe hinabzufahren, verunfallte aber. In der London Overground wurde ein sehbehinderter Fahrgast schwer verletzt, nachdem er aus dem Zug auf den Bahnsteig gestürzt war.

Die Londoner U-Bahnen erklärten, man sei "bestrebt, die Sicherheit" des öffentlichen Verkehrsnetzes zu verbessern und habe eine neue risikobasierte Strategie eingeführt.