10 Millionen Gratis-Masken fürs Shoppen

Ab heute gilt wieder verschärfte MNS-Pflicht: 10 Mio. Masken haben die Supermärkte auf Lager.

Die rasant steigenden Corona-Fallzahlen in Österreich haben es nötig gemacht, wir müssen wieder mit Maske shoppen: Während in der ersten schweren Corona-Phase Anfang April der Rewe-Konzern (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) noch einen 1 Euro für MNS verlangt hat, ist er diesmal auch bei Rewe kostenlos. Bei Spar, Hofer und Lidl war dies schon in der ersten Phase so.

Genügend Masken. Auch sind die Supermärkte auf den neuen Ansturm bestens vorbereitet: "Rund 10 Millionen Stück haben die Handelsketten vorrätig", so Rainer Will, Handels-Sprecher zu ÖSTER-REICH. Bei allen Märkten und Diskontern werden die Gratis-Einzel-Masken diesmal aber nicht am Eingang ausgegeben, sondern meist auf Nachfrage gratis direkt an der Kasse.

Millionen. 10.000 Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte gibt es. 112.000 Personen sind im Handel beschäftigt: "Alle Angestellten sind natürlich vorrangig ausgestattet worden", klärt Nicole Beckmann auf, sie ist Sprecherin vom Spar. Spar hat bereits in der ersten Phase 6 Millionen Masken gekauft.

Alle Ketten und Diskonter gehen diesmal davon aus, dass es keinen massiven "Maskensturm" geben wird: "Wir rechnen damit, dass die meisten Kunden bereits eine Maske besitzen und diese mitbringen", so Paul Pöttschacher von Rewe. Die Gratismasken gibt es, heißt es, "solange der Vorrat reicht".

Auch sei Lage diesmal deutlich weniger angespannt als noch vor vier Monaten, argumentiert Handelssprecher Rainer Will: "Vor vier Monaten waren kaum Masken am Markt erhältlich, jetzt gibt es genug. Auch sind diese deutlich billiger und die Erzeuger haben genügend auf Lager." Zusatz: "Vorausgesetzt, die Maskenpflicht dauert nicht monatelang".(wek)