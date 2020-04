Die Statistik Austria hat hierfür 2.800 Personen ausgewählt. Eine Studie von Sora hatte ein Ergebnis von weniger als 1 % Durchseuchung ergeben.

Österreichs Gesundheitsministerium vermeldete am Mittwochabend (19.00 Uhr) 14.350 jemals positiv Getestete, wobei aktuell 5.844 erkrankt sind. Die Anzahl der Todesfälle näherte sich der Marke von 400 an und mit Covid-19 verstorbener Menschen. Am Vormittag wurde die Zahl von 232 auf den Intensivstationen liegenden Personen verlautbart. Die aktuelle "effektive Reproduktionszahl" ist - berechnet auf 13 Tage - in Österreich mittlerweile auf 0,68 gesunken ist. "Ein Angesteckter steckt damit im Durchschnitt aktuell lediglich 0,68 andere an. Vor wenigen Wochen ist dieser Wert sogar bei 3 gelegen", freute sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Neue Lockerungen im Bereich Sport

Während das schwer getroffene Belgien die Ausgangsbeschränkungen bis 3. Mai verlängerte, wurden in Österreich weitere Lockerungen der Maßnahmen verlautbart. Ab 1. Mai wird Freizeitsport wieder zugänglich gemacht. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte Ausnahmen vom derzeit noch andauernden Betretungsverbot an. So wird Tennis und Golf wieder möglich sein. Kogler appellierte an den "Hausverstand", den jeder bei der Ausübung von Sport einschalten solle. So müssen die Abstandregeln weiter eingehalten werden.



Ermöglicht werden sollen vorerst nur Outdoor-Aktivitäten, einzig für Spitzensportler gelten die Ausnahmen auch Indoor. Sie dürfen wohl schon am kommendem Montag wieder mit dem Training beginnen. Auch die Vereine der Fußball-Bundesliga werden dies zum Training in Kleingruppen von bis zu sechs Spielern nutzen. Freibäder bleiben vorerst geschlossen, wie Kogler klarstellte. Der Vizekanzler sah dabei das Problem beim Ein- und Ausgang als ausschlaggebend an. Man arbeite aber daran, dass der Bade-Sommer "nicht verloren gegeben werden muss", so Kogler. Auch in den heimischen Ordinationen soll der Betrieb in den kommenden Tagen wieder hochgefahren werden. Kontroll- und Routineuntersuchungen sollen nachgeholt werden.



In Altenmarkt im Pongau wird indes mit Mitternacht die Quarantäne wieder aufgehoben. Wie das Land Salzburg informierte, folge man damit einer Empfehlung der Gesundheitsbehörden. Während in den anderen acht betroffenen Gemeinden im Bundesland die Quarantäne bereits am Montag endete, waren im Seniorenheim des Ortes noch 81 Bewohner und Mitarbeiter getestet worden. Dabei stellte sich heraus, dass 77 von ihnen keinen Hinweis auf eine Erkrankung brachten. In der gesamten Gemeinde Altenmarkt wurden Mittwoch noch 24 aktive Krankheitsfälle registriert.



Staub haben in den vergangenen Tagen auch die Krisenverordnungen der Regierung aufgewirbelt. Diese lässt die von vielen Juristen als problematisch eingestuften Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie nun doch evaluieren. Eine entsprechende Expertengruppe hat Gesundheitsminister Anschober angekündigt. An Bord ist u.a. der frühere VwGH-Präsident Clemens Jabloner. Er hält die Maßnahmen für "grosso modo verhältnismäßig", sieht aber Verbesserungsbedarf.



Ein als problematisch erkannter Punkt war, dass zu Beginn des "Shutdown" weder der Polizei noch den Bürgerinnen und Bürgern genau klar war, was genau mit den Ausgangsbeschränkungen noch erlaubt war und was nicht. So hatte die Regierung gemeint, auch private Osterfeiern untersagen zu können, was Juristen als unzulässigen Eingriff in das Hausrecht werteten. Überraschend kam der Schritt von Anschober deshalb, weil Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Kritik an den Krisenmaßnahmen tags davor noch abgetan hatte. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bat um Verständnis für die Krisensituation: "Besser machen kann man es immer, aber die Situation ist eine außergewöhnliche gewesen."