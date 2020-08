Corona-Leugner verliert Frau an Covid-19

Brian machte sich über das Coronavirus lustig, doch dann erkrankte ausgerechnet seine Ehefrau.

Brian Hitchens und seine Frau Erin hielten Corona für einen Witz. Das Paar aus dem US-Bundesstaat Florida glaubte lieber an wirre Verschwörungstheorien und ignorierte Vorsichtsmaßnahmen. Im April erkrankte Brian schließlich an Corona, wenig später auch seine Frau. Nun starb die Pastorin an Covid-19.

Wie die BBC berichte, spielte das Paar die Pandemie stets herunter und machte sich sogar über das Virus lustig. Brian arbeitete als Taxifahrer, verzichtete aber darauf, bei der Arbeit eine Maske zu tragen. Im April hat er sich dann infiziert und wenig später seine Ehefrau angesteckt. Erin litt an Asthma und gehörte somit zur Risikogruppe.

Zustand verschlechterte sich dramatisch

Während es Brian rasch besser ging, verschlechterte sich der Zustand seiner Frau dramatisch. Die Pastorin musste in Krankenhaus eingeliefert und schließlich wochenlang künstlich beatmet werden. Nun starb sie an Herzproblemen, die im Zusammenhang mit der Viruserkrankung aufgetreten waren.

Brian bereut nun sein Verhalten. „Das Virus ist real und befällt Menschen auf unterschiedliche Weise. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, sondern nur in Zukunft bessere Entscheidungen treffen“, sagt der Witwer der BBC.