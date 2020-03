Weil er keine Versicherung hatte, wurde ihm eine Behandlung verwehrt.

USA. Dieser Fall schockiert derzeit die Vereinigten Staaten. In Lancaster starb ein bis dahin gesunder 17-Jähriger am Coronavirus. Er wurde nicht in die Notaufnahme genommen, weil er keine Versicherung hatte.

JUST IN: 17-year-old who passed away in California after contracting #coronavirus despite not having any previously reported health conditions was denied treatment because he lacked insurance. https://t.co/KqBkZIU6uE — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) March 27, 2020

Lancasters Bürgermeister Rex Parris warnte die Bevölkerung das Coronavirus ernst zu nehmen. Im Video berichtet er von dem Fall des 17-Jährigen: "Sie nahmen ihn nicht auf, weil er keine Versicherung hatte." Er fügt hinzu: "Den Freitag zuvor war er gesund. Am Mittwoch war er tot."